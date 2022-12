DIAN pretende recuperar casi $4 billones de morosos en diciembre

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pretende recuperar $3.9 billones de pesos que le adeudan los morosos a su administración durante el mes de diciembre.



En total, serán 114 mil acciones las que adelanten los funcionarios para gestionar cartera de los diferentes impuestos, entre los que están contribuyentes morosos de: IVA, Impoconsumo, Renta y Agentes Retenedores, que pese a cobrar el IVA e impoconsumo y aplicar la retención, presentaron las declaraciones, pero no consignaron las sumas cobradas y retenidas.



Durante el último mes del año se realizarán 4.436 visitas, 99.025 citaciones a las oficinas de cobranzas de la DIAN para que normalicen su situación ante la entidad, 11.615 llamadas para recordar retenciones pendientes de pago, que en el caso de no cancelarse implican la presentación de una nueva declaración con sanción de extemporaneidad e intereses de mora.



El 80.4% de la cartera que se gestionará corresponde a morosos de las ciudades de Bogotá (50.3%); Medellín (13.4%); Cali (6.7%); Barranquilla (5.1%) y Bucaramanga (4.9%).



Igualmente, la DIAN precisó que expedirá 92 pliegos de cargos tendientes a la sanción de cierre de establecimientos por la no facturación, no recaudo y, o pago de IVA e impoconsumo.



El total de las visitas de fiscalización previstas a establecimientos de comercio con actividades económicas de calzado, tecnología, electrodomésticos, juguetería, perfumería, ropa, artículos navideños, artículos de piñatería, restaurantes, bares, discotecas y sitios de diversión nocturna, serán 768, en todo el país.



Dentro de las acciones previstas también están 244 remates de bienes y la aplicación de títulos de depósito judicial por $124 mil millones.



Finalmente, y en cuanto a la ejecución del “Plan Navidad”, la DIAN aseguró que se intensificarán los operativos contra el contrabando y el control previo de importaciones.