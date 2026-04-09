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Blu Radio  / Economía  / Dólar en Colombia: pronóstico para abril y su precio estable

Dólar en Colombia: pronóstico para abril y su precio estable

El dólar en Colombia inicia abril con estabilidad entre los 3.600 y 3.800 pesos. El pronóstico de DAVIbank sobre la tasa de cambio, el impacto de la temporada de impuestos y las proyecciones de tasas de interés para 2026.

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