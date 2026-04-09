Dólar en Colombia: pronóstico para abril y su precio estable

El dólar en Colombia mantiene su estabilidad en abril de 2026, oscilando entre los 3.600 y 3.800 pesos. El equipo de economistas de DAVIbank proyecta que la moneda estadounidense cerrará el año en una tasa de 3.821 pesos, consolidando al peso colombiano como una de las divisas más fortalecidas de la región.

La solidez de la moneda local responde a las atractivas tasas de interés para inversionistas extranjeros y a la postura del Banco de la República de mantener una tendencia al alza en los tipos de intervención. A esto se suma una prima por riesgo fiscal que capta la atención internacional en un mercado donde otros bancos centrales optan por la estabilidad.

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Un factor determinante para este mes es la temporada de impuestos. "En abril, el pago de tributos genera un viento a favor para el peso, ya que las empresas extranjeras monetizan recursos en dólares para cumplir con sus obligaciones en el país", señala el reporte de DAVIbank.



Tasas de interés y proyecciones de crecimiento

A pesar de la estabilidad cambiaria, el entorno crediticio enfrenta retos por la persistencia de la inflación, la cual se proyecta en 6,32 % para el cierre de 2026. El Banco de la República continuaría elevando sus tasas hasta alcanzar un 12,00 % este año, lo que obliga a los usuarios a ser estratégicos con el uso del crédito ante el encarecimiento del dinero.

El análisis también advierte que la economía muestra señales de moderación; en enero, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una expansión de apenas el 1,5 % anual, la cifra más baja desde abril del año anterior.



El panorama externo añade una capa de incertidumbre debido a las tensiones tras el inicio de la guerra en Irán. Este conflicto ha elevado los precios del petróleo y de insumos agrícolas, lo que podría limitar el margen de los bancos centrales para reducir tasas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará sus Perspectivas Económicas Globales, ofreciendo una hoja de ruta para los mercados durante este mes.