Ecopetrol sigue bajando en la Bolsa de Valores de Colombia

un 3,44% hasta terminar en $3.230.

Publicidad

Estos precios son los más bajos para la acción de Ecopetrol desde el 11 de agosto de 2010; es decir que los títulos de la petrolera cayeron a niveles no vistos en casi cuatro años.

En lo que va del 2014 la acción de Ecopetrol ha perdido más de un 12%.

Publicidad

En otras noticias:

Publicidad

-La SuperFinanciera tomó la decisión de ordenar la liquidación de Interbolsa SAI; la compañía del Grupo Interbolsa encargada de administrar fondos de inversión y carteras colectivas.

El ente supervisor colombiano argumentó que esta sociedad no logró mantener los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento que para este tipo de sociedades debe superar los 2.400 millones de pesos, y sus accionistas no manifestaron el deseo de recapitalizarla para seguir funcionando. En este momento Interbolsa SAI no administra fondos de inversión colectiva pues en meses pasados fueron transferidos a entidades como Old Mutual y Global Securities.

Publicidad

-Este jueves el Gobierno colombiano tendrá listo el monto del presupuesto general de la nación para el 2015; proyecto que luego tendrá que ser aprobado por el Congreso de la República.

Publicidad

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el presupuesto aumentará en función de una reducción del déficit fiscal. Cabe señalar que el presupuesto para este año es de alrededor de 200 billones de pesos.

Sobre el dólar, Cárdenas afirmó que el Gobierno ha comprado en el mercado montos de divisas similares a los del Banco de la República con el objetivo de defender la tasa de cambio que por estos días ha tocado niveles inferiores a los 1.850 pesos.

Publicidad

También aseguró que se van a otorgar 10 mil subsidios adicionales para créditos bancarios en viviendas de interés social este año.