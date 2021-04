El impacto de los cierres para los empresarios del sector gastronómico y bares

El tercer pico que atraviesa el país, el más fuerte hasta ahora, ha llevado a nuevos confinamientos que vuelven afectar sectores como el de los restaurantes y bares. En el tema central de Mañanas BLU este viernes, la voz de empresarios ilustra sobre los perjuicios causados por la cuarentenas estrictas durante la pandemia.

Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres); el empresario Juan del Mar y Jhon Ángel Escobar, representante de un emblemático de Cali, analizaron y evidenciaron la crítica situación del gremio por la crisis sanitaria.

"Nosotros debemos cumplir con unas normas sanitarias, lo que pasa es que llevaron esas normas al cliente. Eso no es nuevo para nosotros", dijo el presidente de Acores al defender estándares de bioseguridad de los restaurantes.

"Somos muy frágiles, cualquier cambio en el mercado puede colapsar a un restaurante", añadió.

"Hay que pedalear, rebuscarse. Hemos recibido ayuda con las nóminas. No me puedo quejar, no sería justo", afirmó Juan del Mar.

"Hay que tener una mirada apreciativa diferente, reinventarse para el momento del día en que se sea más operativo", declaró Jhon Ángel Escobar .

