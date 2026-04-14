Así impulsa Colsubsidio el desarrollo del talento humano

El liderazgo en las organizaciones está cambiando. Hoy, no basta con cumplir metas: es fundamental formar equipos sólidos, acompañar a las personas y abrir caminos claros para su desarrollo.

En entrevista con Blu Radio, Martha Castaño, gerente de Talento Humano de Colsubsidio, explicó cómo han consolidado un modelo de liderazgo centrado en las personas. Este enfoque se resume en una consigna interna que refleja el compromiso de la organización con su gente: “Nada supera trabajar en Colsubsidio”. Según la directiva, gestionar el talento exige una mirada integral, que combine desempeño con desarrollo social, mental y profesional.

“Buscamos que cada momento de la vida laboral sea un espacio en el que los trabajadores se sientan apreciados, respetados y puedan avanzar, desarrollarse y cerrar sus propias brechas sociales, tanto como individuos como en su familia”, señaló Castaño.

Dentro de este modelo integral, la diversidad es un pilar clave. Para la empresa social de los colombianos, contar con equipos diversos no solo enriquece la toma de decisiones, sino que también impulsa la innovación. “Cuando tenemos ideas diferentes y respetamos la diferencia, podemos crear nuevos productos y servicios”, agregó. Este enfoque ha permitido fortalecer entornos basados en la confianza y el respeto, donde todos pueden participar y aportar desde sus experiencias.



Para construir un entorno laboral sólido, Colsubsidio combina acción con comunicación. “No se trata solo de estrategias, sino de acciones concretas”, afirmó Castaño. Entre ellas están oportunidades de desarrollo interno y programas como Vive, que los acompaña en distintos aspectos de su vida y refuerzan sus capacidades para enfrentar los retos presentes y futuros.

La comunicación y el reconocimiento también son fundamentales. Estrategias como “Motivos de orgullo” destacan los logros de los equipos y refuerzan valores que guían su comportamiento: excelencia, integridad, compromiso social y, sobre todo, pasión por servir.



El liderazgo como motor para cerrar brechas sociales

Siguiendo esta filosofía de acompañamiento integral, Colsubsidio también ha asumido un papel activo en la creación de oportunidades para sus trabajadores y sus familias. Implementando programas que cuidan tanto la salud física como la mental, y ofreciendo herramientas de acompañamiento permanente. Entre ellas, se destaca la disponibilidad de una línea de atención 24 horas, a través de la cual los trabajadores pueden recibir orientación profesional cuando lo requieran.

Dentro de este mismo enfoque, el desarrollo del liderazgo se convierte en una pieza clave. “El líder es el responsable de su equipo”, afirmó Castaño. Por ello, cuentan con programas internos que buscan que los líderes no solo sean técnicamente competentes, sino también empáticos y con sentido social.

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Como parte de este proceso, tienen mecanismos de evaluación y reconocimiento para quienes destacan por su forma de liderar. Uno de ellos es la categoría “líder inspirador”, que premia a quienes movilizan a sus equipos, generan confianza y fomentan el desarrollo de las personas.

Finalmente, la gerente destacó el alcance del modelo y su impacto en miles de familias. Con más de 16.000 trabajadores, Colsubsidio alcanza directamente a más de 50.000 personas si se incluyen sus núcleos familiares. “Nuestros trabajadores son embajadores y multiplicadores de nuestro propósito: cerrar brechas sociales y contribuir, desde sus roles, a transformar realidades”, afirmó.