Estas son las ciudades donde el arriendo está más caro: inquilinos sufren duro golpe en el bolsillo

Los precios de los arriendos en Colombia registraron incrementos anuales en septiembre de 2026, tanto en viviendas como en inmuebles comerciales. Sin embargo, las variaciones fueron diferentes entre ciudades y tipos de propiedad: mientras algunas registraron alzas de dos dígitos, otras tuvieron aumentos moderados e incluso reducciones en determinados segmentos.

De acuerdo con el informe del El Libertador-Davivienda Rent Index (ELDRI), Armenia registró las mayores alzas anuales en los cánones de arrendamiento de casas y apartamentos. En esa ciudad, los precios de los apartamentos aumentaron un 14,3 % y los de las casas, un 13,2 %. En Bogotá, por su parte, los arriendos de apartamentos subieron un 4,9 %.

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A nivel nacional, los cánones de arrendamiento de casas aumentaron un 9,5 % anual en septiembre, el mayor incremento desde diciembre de 2024. Los apartamentos registraron una variación del 6,5 %, por debajo del máximo del 6,7 % alcanzado en julio, pero por encima del 5,8 % con el que cerraron 2025.

¿En qué ciudades subieron más los arriendos de casas y apartamentos?

Después de Armenia, Bucaramanga y Medellín registraron algunos de los mayores incrementos anuales en los cánones de arrendamiento de casas, con variaciones del 11,5 % y el 11,4 %, respectivamente.

En el mercado de apartamentos, Manizales ocupó el segundo lugar, con un aumento del 11,8 %, seguida de Bucaramanga, donde los precios crecieron un 10,6 %.

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Cartagena presentó las menores variaciones entre las ciudades mencionadas en el informe: los cánones de las casas aumentaron un 7,7 %, mientras que los de los apartamentos subieron apenas un 1,5 %.

Barranquilla también registró incrementos, aunque más moderados: un 8,3 % en casas y un 3,1 % en apartamentos.

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Foto tomada de Fincaraiz.

¿Cuánto subieron los arriendos de locales, oficinas y bodegas?

El aumento de los cánones también se reflejó en los inmuebles destinados a actividades empresariales. En septiembre, las oficinas registraron una variación anual del 6,7 %, las bodegas del 6,9 % y los locales comerciales del 5,2 %.

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Por ciudades, Ibagué y Medellín compartieron el mayor incremento en los cánones de arrendamiento de locales comerciales, con un 8 % cada una. Armenia les siguió con un 7,7 %, mientras que Pereira registró una caída del 1,7 %.

En el segmento de oficinas, Manizales presentó el mayor aumento, con un 15,4 %, seguida de Bucaramanga, con un 13,2 %, y Cali, con un 10 %. Armenia registró una reducción del 4 % en este tipo de inmuebles.

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En cuanto a las bodegas, Armenia volvió a encabezar las alzas, con un incremento anual del 38,8 %. Cali registró una variación del 8,3 % y Cartagena, del 8,2 %.

Las cifras muestran diferencias entre ciudades y tipos de inmueble. Por ello, el aumento nacional de los arriendos no refleja por sí solo el comportamiento de cada mercado local.