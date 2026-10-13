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Blu Radio  / Economía  / Estas son las ciudades donde el arriendo está más caro: inquilinos sufren duro golpe en el bolsillo

Estas son las ciudades donde el arriendo está más caro: inquilinos sufren duro golpe en el bolsillo

El aumento anual llegó al 14,3 % en apartamentos y al 13,2 % en casas en la ciudad que lideró las alzas.

El arriendo en 2026 solo puede subir máximo 5.1 %, porcentaje del IPC
El arriendo en 2026 solo puede subir máximo 5.1 %, porcentaje del IPC
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de oct, 2026

Los precios de los arriendos en Colombia registraron incrementos anuales en septiembre de 2026, tanto en viviendas como en inmuebles comerciales. Sin embargo, las variaciones fueron diferentes entre ciudades y tipos de propiedad: mientras algunas registraron alzas de dos dígitos, otras tuvieron aumentos moderados e incluso reducciones en determinados segmentos.

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De acuerdo con el informe del El Libertador-Davivienda Rent Index (ELDRI), Armenia registró las mayores alzas anuales en los cánones de arrendamiento de casas y apartamentos. En esa ciudad, los precios de los apartamentos aumentaron un 14,3 % y los de las casas, un 13,2 %. En Bogotá, por su parte, los arriendos de apartamentos subieron un 4,9 %.

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A nivel nacional, los cánones de arrendamiento de casas aumentaron un 9,5 % anual en septiembre, el mayor incremento desde diciembre de 2024. Los apartamentos registraron una variación del 6,5 %, por debajo del máximo del 6,7 % alcanzado en julio, pero por encima del 5,8 % con el que cerraron 2025.

¿En qué ciudades subieron más los arriendos de casas y apartamentos?

Después de Armenia, Bucaramanga y Medellín registraron algunos de los mayores incrementos anuales en los cánones de arrendamiento de casas, con variaciones del 11,5 % y el 11,4 %, respectivamente.

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En el mercado de apartamentos, Manizales ocupó el segundo lugar, con un aumento del 11,8 %, seguida de Bucaramanga, donde los precios crecieron un 10,6 %.

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Cartagena presentó las menores variaciones entre las ciudades mencionadas en el informe: los cánones de las casas aumentaron un 7,7 %, mientras que los de los apartamentos subieron apenas un 1,5 %.

Barranquilla también registró incrementos, aunque más moderados: un 8,3 % en casas y un 3,1 % en apartamentos.

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Foto tomada de Fincaraiz.

¿Cuánto subieron los arriendos de locales, oficinas y bodegas?

El aumento de los cánones también se reflejó en los inmuebles destinados a actividades empresariales. En septiembre, las oficinas registraron una variación anual del 6,7 %, las bodegas del 6,9 % y los locales comerciales del 5,2 %.

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Por ciudades, Ibagué y Medellín compartieron el mayor incremento en los cánones de arrendamiento de locales comerciales, con un 8 % cada una. Armenia les siguió con un 7,7 %, mientras que Pereira registró una caída del 1,7 %.

En el segmento de oficinas, Manizales presentó el mayor aumento, con un 15,4 %, seguida de Bucaramanga, con un 13,2 %, y Cali, con un 10 %. Armenia registró una reducción del 4 % en este tipo de inmuebles.

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En cuanto a las bodegas, Armenia volvió a encabezar las alzas, con un incremento anual del 38,8 %. Cali registró una variación del 8,3 % y Cartagena, del 8,2 %.

Las cifras muestran diferencias entre ciudades y tipos de inmueble. Por ello, el aumento nacional de los arriendos no refleja por sí solo el comportamiento de cada mercado local.

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