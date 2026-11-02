FMI respalda Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno

El Fondo Monetario Internacional respaldó la propuesta de Ley de rescate Fiscal que presentó el Gobierno nacional al Congreso de la República, que contempla varios ajustes y el incremento de impuestos en algunos sectores, para equilibrar las finanzas públicas, ello justificado en la crisis que, asegura el Ejecutivo, dejó la administración anterior de Gustavo Petro.

“Acogemos con agrado la decisión de las autoridades colombianas de presentar un importante paquete fiscal al Congreso”, dijo Julie Kozack, portavoz del FMI.

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Para la vocera de la organización financiera, los ajustes que contempla el texto representan “un paso significativo hacia el abordaje de los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal de Colombia”.

El Ministerio de Hacienda ha definido la Ley como la medida para “desactivar la bomba de tiempo fiscal que heredó y sacar a Colombia del hueco”. También la explica como encargada de ordenar las finanzas del país, “protege a los más pobres y prepara la economía para volver a crecer”.



“Es una ley que al mismo tiempo que busca desactivar la bomba de tiempo, acaba con la burocracia inútil, reduce el tamaño del estado en el 15%, habilita al estado para vender bienes inútiles rápidamente, protege a los más pobres, establece medidas contra la corrupción, protege la industria nacional y promueve la generación del empleo. El 10% de la gente que gana aporta el 9% de los recursos que se espera recaudar”.

El Gobierno plantea mantener excluidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los productos de la canasta básica, como arroz, pan, carne, huevos, papa y lácteos. También los medicamentos, servicios de salud y educación, el arriendo de vivienda, los servicios públicos, el transporte público y el ACPM.

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Los anticonceptivos femeninos también continuarían excluidos del IVA.

Entre otros de los principales cambios propuestos es el aumento, del 5 % al 19 %, a partir del 1 de enero de 2028, para los vehículos híbridos y eléctricos, los planes de medicina prepagada, los servicios de aseo y vigilancia, el café y la avena.

La propuesta también incluye las apuestas en línea y los juegos de suerte y azar por Internet, que pasarían a pagar un IVA del 19 %.

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Asimismo, los celulares, computadores, tabletas, patinetas eléctricas y bicicletas eléctricas con un precio inferior a 2.615.000 pesos quedarían sujetos a la tarifa del 19 % desde enero de 2028.

Adicionalmente, el Gobierno propone eliminar la sobretasa de renta que pagan actualmente las actividades de producción de petróleo y carbón.

En medio de las medidas fiscales, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció recursos por 30 billones de pesos durante cuatro años para rescatar el sistema de salud.

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De cada 10 pesos del ajuste fiscal 7 derivarían de que el Estado se "apriete el cinturón", además el 10% de los ciudadanos con mayores ingresos aportará más, detalló el día de la presentación el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El ajuste fiscal es necesario para conseguir los recursos que permitan financiar el presupuesto y frenar el aumento de la deuda. Ahora, la propuesta deberá avanzar en la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

Dinero Colombia. Foto: Magnific.