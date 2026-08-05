Generación Z inicia antes en inversiones y lidera activos en mercados emergentes, según análisis

Un análisis de mercado elaborado por Binance Research señala que el 30 % de los inversores pertenecientes a la Generación Z comenzó a destinar recursos a instrumentos financieros durante su etapa universitaria o en los primeros años de la adultez.

La cifra representa el doble frente al 15 % registrado por los 'millennials' y supera de manera amplia el 9 % correspondiente a la Generación X en ese mismo periodo de vida.

De acuerdo con el informe titulado Onboarding the Next Generation, el 77 % de los encuestados de la Generación Z afirmó contar con educación financiera formal, una proporción mayor al 69 % de los 'millennials' y al 58 % de la Generación X.



Participación en productos financieros y mercados emergentes

El documento de la división de investigación de Binance indica que la Generación Z representa el 44 % de los usuarios globales en sus plataformas de acciones directas (Direct Stocks y bStocks) y cerca del 45 % en derivados tradicionales (TradFi-Perps).

Entre las personas que operan los tres productos analizados por la compañía, el 48 % pertenece a este grupo de edad.



El reporte destaca que la adopción en esta población pasó del 41 % en enero al 47 % en julio. Asimismo, más del 90 % de los usuarios de estos instrumentos financieros en todas las generaciones se ubica en países con economías emergentes, cifra que asciende al 95 % en el caso específico de la Generación Z.

Dentro de esa base regional, el 13 % de los usuarios de acciones directas en la plataforma son inversores jóvenes de mercados emergentes con portafolios inferiores a 2.000 dólares en renta variable.

Inversiones Foto: Bing IA

Frente al comportamiento de negociación, los datos recopilados señalan que la Generación Z realiza un promedio de 2,6 operaciones al día, en comparación con las 3,0 transacciones diarias que efectúan los demás grupos de edad.

Publicidad

El informe detalla que los productos de alto riesgo, como los ETF apalancados, equivalen al 5,9 % del volumen negociado por los inversores jóvenes, lo que representa la proporción más baja entre las generaciones evaluadas.

En cuanto a las preferencias para sus primeras operaciones, los datos muestran que un 20 % de los usuarios se concentra en acciones de NVIDIA y un 8 % en Micron. El porcentaje restante se distribuye en una larga cola de valores consolidados que incluye empresas como Tesla, Apple y el ETF del Nasdaq-100.

A pesar de manejar montos de capital invertido más bajos por persona, la Generación Z ha movilizado cerca de 80.000 millones de dólares en volumen de operaciones financieras tradicionales en lo que va del año, lo que representa un crecimiento compuesto del 24 % mes a mes.

Publicidad

Binance Research concluyó en su documento que los usuarios jóvenes de economías emergentes están utilizando los canales digitales como su puerta de entrada principal a los mercados globales, ante la ausencia de vínculos previos con comisionistas o brókeres tradicionales en sus países de origen.