Gobierno aplaza hasta julio de 2027 transición del sistema que reemplazaría el Sisbén

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) oficializó mediante decreto la extensión del plazo para la entrada en operación plena del Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema llamado a reemplazar al Sisbén como único mecanismo de focalización de subsidios y programas sociales en el país. El nuevo plazo se fijó para el 31 de julio de 2027.

Según el Departamento Nacional de Planeación, la decisión responde a dos factores. Por un lado, el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto, ya que el movimiento telúrico y sus réplicas llevaron al Gobierno a declarar la emergencia como desastre nacional y a decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Subsidios. Foto: Prosperidad Social.

Según el decreto, al 28 de agosto había afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, con oficinas del Sisbén destruidas o inhabilitadas y pérdida total de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6, lo que imposibilitó a administraciones locales y ciudadanos adelantar los trámites de transición.

Por otro lado, el DNP reportó más de 112.000 peticiones ciudadanas de inconformidad con la nueva clasificación socioeconómica solo durante agosto de 2026, cifra que multiplica por diez el total de reclamos recibidos por el Sisbén en todo 2025, que fueron 11.213. Esa avalancha de quejas evidenció, según el decreto, la necesidad de calibrar con más rigor los algoritmos de estimación de ingresos y de reforzar la pedagogía ciudadana antes de dar el salto definitivo.



Sin embargo, este no es el primer aplazamiento que se hace sobre la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos. Originalmente, se estableció que la información del RUI comenzaría a utilizarse para el diseño y focalización de programas sociales a partir del segundo trimestre de 2026, periodo en el cual también finalizaría formalmente la transición de la oferta social.

Todos los trámites del Sisbén son personales y se llevan a cabo únicamente en los puntos oficiales de atención o en eventos institucionales. Alcaldía de Barranquilla

Sin embargo, mediante el Decreto 662 del 26 de junio de 2026 se modificó el cronograma inicial debido a la necesidad de completar actividades de aislamiento técnico, operativo e institucional. En esa ocasión se determinó que la transición al RUI iniciaría el 1.º de agosto de 2026 y se fijó como plazo máximo el 31 de octubre de 2026 para culminar la transición de los beneficiarios que venían del Sisbén.

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Finalmente, debido al alto volumen de reclamaciones ciudadanas y la situación de desastre nacional por el sismo, este nuevo proyecto de decreto extiende el plazo final de transición desde el 31 de octubre de 2026 hasta el 31 de julio de 2027.