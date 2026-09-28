Gobierno pidió oficialmente al FMI evaluar la economía del país en medio de crisis fiscal

El Gobierno nacional solicitó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) que adelante una evaluación de la economía colombiana bajo el artículo IV, un mecanismo mediante el cual el organismo revisa periódicamente la situación económica y las políticas macroeconómicas de los países miembros.

La petición llegó después de que el presidente Abelardo De La Espriella, en su alocución del domingo, ordenara a su equipo económico iniciar conversaciones con el FMI para buscar alternativas frente a la crisis fiscal que enfrenta Colombia.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que la solicitud busca que un equipo técnico del Fondo adelante una evaluación independiente sobre el estado de la economía y los planes del Gobierno en materia macroeconómica. Según explicó el ministro, se trata de un primer paso para renovar la relación con el organismo y explorar nuevas formas de colaboración.

La consulta del artículo IV incluye una revisión del plan fiscal del Gobierno y un análisis de variables como las perspectivas de crecimiento económico, el empleo y la inflación. También contempla la situación del sistema financiero y los principales riesgos y oportunidades para la economía nacional.



Aunque el FMI realiza normalmente este tipo de revisiones de manera anual, con resultados que suelen conocerse durante la primera mitad del año, la actual administración pidió adelantar el proceso.

La solicitud se da además en un momento en el que el Gobierno busca ampliar el acceso a recursos y mecanismos de apoyo de la banca multilateral. El subdirector del FMI se encuentra en Colombia y ya sostuvo reuniones en el Ministerio de Hacienda, además de encuentros con representantes del sector empresarial, entre ellos la ANDI.

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El ministro Miguel Gómez sostuvo que la situación fiscal que recibió la actual administración es crítica y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el deterioro de las finanzas públicas.

Gobierno pidió oficialmente al FMI evaluar la economía del país // Foto: Ministerio de Hacienda

Según Gómez, durante la anterior administración se incrementó el gasto público en diferentes áreas y se asumieron obligaciones que ahora deben ser atendidas. Mencionó, entre otros asuntos, gastos asociados a viajes y delegaciones, la creación del Ministerio de la Igualdad, el contrato de pasaportes y diferentes casos de corrupción que, según dijo, están siendo objeto de investigación.

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró además que el país enfrenta dificultades para financiar sectores como salud, pensiones, atención a adultos mayores y madres comunitarias, y afirmó que el sistema de salud acumula una deuda superior a los 10 billones de pesos.

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“El presidente me ha instruido para que identifique alternativas para manejar esta grave crisis. En las pocas semanas que llevamos en el poder, hemos tomado contacto con la banca multilateral y con los actores económicos que nos pueden ayudar en estos momentos de grave dificultad”, dijo Gómez.

También señaló que actualmente el Estado tiene gastos mensuales cercanos a los 40 billones de pesos, frente a ingresos de alrededor de 29 billones. De acuerdo con su explicación, el pago de las obligaciones de deuda representa aproximadamente uno de cada tres pesos del presupuesto nacional.

La administración de De La Espriella también está trabajando en un plan de ajuste fiscal y busca respaldo de organismos multilaterales para enfrentar la situación. Según ha dicho el Gobierno, si ese plan no es aprobado por el Congreso, el déficit fiscal podría superar el 9 % del Producto Interno Bruto en 2027.

Cabe aclarar que la solicitud del artículo IV no constituye por sí misma un acuerdo de financiación con el FMI. Se trata de un proceso de evaluación y diálogo sobre la situación económica del país que, según Hacienda, servirá como punto de partida para explorar nuevas formas de cooperación.