¿Qué tanto necesita Colombia la plata del FMI? Esto dicen los expertos

Que Colombia enfrenta una aguda crisis fiscal no es un secreto para nadie; lo que ha cambiado en las últimas horas es la forma en que el Gobierno está enfrentando el problema: el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el inicio de negociaciones para buscar una salida negociada a la crisis fiscal que vive el país.

Son muchos los colombianos que quedaron preocupados con el anuncio, en especial porque el Gobierno está dibujando un escenario en el que los hogares no son conscientes del riesgo que afronta el país.

El experto en finanzas públicas y profesor de la Universidad de los Andes, Germán Machado, sostiene que el país tiene dos opciones: hacer el ajuste fiscal por las buenas, o hacer el ajuste por las malas.

Sin el ajuste fiscal que planea la administración actual, el Gobierno colombiano tendrá el próximo año un déficit fiscal del 9,4 % del PIB, el más alto de la historia.



"Es un faltante que lo pone a uno muy nervioso, no solo porque es gigante, sino porque cualquier cosita que pase, cualquier gran evento internacional o cualquier crisis local, puede terminar haciendo que Colombia se meta en serios problemas. ¿Qué son serios problemas? Por ejemplo, eventualmente, no tener capacidad para pagar la deuda. Por ejemplo, seguir perdiendo, pues, la confianza internacional, seguir teniendo una deuda cada vez más cara, dólar más caro, inflación más cara, y tener una crisis social sin precedentes", dijo Machado.

Aunque la situación de Colombia es complicada, el país no está en medio de un colapso financiero o una crisis de pagos como ha pasado en Argentina, Venezuela o Ecuador.

Publicidad

"Colombia no da para lo que se llama un Stand by Agreement, que es para un país que está en la mala y que está ya no pagando deudas. En Colombia no estamos tan mal para eso. Pero tampoco estamos espectacular para lo que teníamos antes, que era una línea de crédito flexible, un FCL. Entonces, hay una opción intermedia que se llama el PLL. Entonces, yo creo que Colombia se va a ir por ahí", explicó el jefe de análisis para BTG Pactual, Munir Jalil.

Un cálculo de BTG Pactual apunta a que el país podría solicitar desde 8.400 millones de dólares a un máximo de 16.900 millones de dólares bajo una PLL. En esa clase de instrumentos, el país receptor de los recursos tiene ciertos compromisos, pero no al nivel de quienes reciben un programa de rescate.

Para acceder a la línea, sin embargo, el país tendría que demostrar el compromiso con restablecer el ancla fiscal, según el análisis.

Publicidad

El Gobierno de De La Espriella no ha entregado detalles de las negociaciones de manera pública, pero apunta a un plan de tres fases para resolver el problema fiscal, entre las que se incluyó la presentación ante el Congreso.