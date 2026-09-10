Gobierno publica decreto que frena repatriación obligatoria de ahorro pensional

El Ministerio de Hacienda de Colombia ya publicó para comentarios un proyecto de decreto con el que echa para atrás la polémica decisión de la administración anterior que obligaba a los fondos privados de pensiones a repatriar unos 125 billones de pesos en ahorro de sus afiliados que estaba invertido en los mercados internacionales.

El argumento de la administración de Gustavo Petro es que el ahorro pensional debe financiar el desarrollo en el país. Sin embargo, la industria cree que en el país no hay suficientes alternativas de inversión para esa cantidad de recursos y que se habrían visto obligados a dejar la mayor parte de esos recursos 'parqueados' en títulos de deuda del gobierno.

Analizados los impactos en la rentabilidad y el riesgo de los portafolios derivados del cumplimiento de las medidas introducidas por el Decreto 369 se 2026, se estima que mantener un límite global de inversión en activos del exterior del 30 %, genera una afectación en la relación riesgo-retorno de dichos portafolios (aumento de riesgo y disminución del rendimiento esperado), alterando su composición óptima, restringiendo las posibilidades de inversión y la capacidad de las AFP para optimizar la gestión de los recursos en beneficio de los afiliados al RAIS Señaló el gobierno en un comunicado.

Persona contando dinero colombiano. Foto: Freepik.

El decreto tendra que pasar por un período obligatorio de comentarios del publico antes de ser firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.



Los fondos privados de pensiones celebraron el anuncio

"Recordemos que ese decreto era el que obligaba a los fondos de pensión de cesantías a limitar sus inversiones en el extranjero, reduciendo la diversificación, lo cual iba en contravía de la rentabilidad del bienestar de los ahorradores colombianos, de los trabajadores colombianos. Desde el gremio de los fondos de pensiones de cesantías a sus fondos, recibimos con beneplácito la publicación de ese decreto, porque consideramos que un portafolio que es diversificado siempre será mejor, siempre podrá dar mayor rentabilidad, dar mejor gestión del riesgo y mejor gestión de la liquidez, que un portafolio menos diversificado", dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.