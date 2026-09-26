Hacer mercado ya no es solo comparar precios: estas claves ayudan a cuidar el presupuesto

Hacer mercado se ha convertido en una tarea que requiere cada vez más planeación para los hogares colombianos. El comportamiento de los precios de los alimentos hace que, además de comparar cuánto cuesta cada producto, sea necesario revisar qué se necesita realmente, cuánto se consume y cuáles compras pueden ajustarse al presupuesto disponible.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran parte de este escenario. Entre enero y agosto de 2026, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló una variación de 7,16%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) total registró un incremento de 5,35% en el mismo periodo.

Ante este panorama, algunas decisiones sencillas pueden ayudar a organizar mejor las compras. Una de ellas es revisar la despensa, la nevera y los productos de aseo que ya están disponibles antes de salir a comprar. De esta manera, es posible identificar lo que realmente hace falta y reducir el riesgo de adquirir artículos que ya se tienen en casa.

Inflación en Colombia Foto: ImageFX, referencia

No siempre el mayor descuento significa mayor ahorro

Otro aspecto que puede tenerse en cuenta es el precio por unidad, peso o volumen. Comparar estas medidas permite establecer si una presentación realmente representa un menor costo frente a otra, más allá del precio que aparece de manera general en la etiqueta.



La cantidad también es un factor importante. Comprar mayores volúmenes puede ser conveniente para alimentos no perecederos o productos de uso frecuente, siempre que exista una necesidad concreta y espacio suficiente para almacenarlos. En el caso de los productos perecederos, la recomendación es que la cantidad esté relacionada con la capacidad de consumo del hogar, para evitar desperdicios.

En ese sentido, una promoción puede ser aprovechada de manera más eficiente cuando se trata de un producto que ya estaba contemplado dentro de la compra. El descuento, por sí solo, no necesariamente representa un ahorro si lleva a adquirir cantidades que no se necesitan o que podrían terminar sin utilizarse.

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Este contexto coincide con la recta final del Aniversario Dorado Makro, cuya última semana se desarrolla entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. Durante este periodo, la compañía ofrece descuentos en diferentes categorías de productos de consumo cotidiano, con condiciones que pueden variar según la referencia y el establecimiento.

Entre las opciones anunciadas están frutas y verduras con descuentos de hasta 50%, referencias de pescadería de hasta 40% y carnes frías de hasta 30%. También se incluyen productos de despensa como arroz, granos, aceites y café.

La campaña contempla además descuentos de hasta 30% en congelados, 25% en lácteos, 25% en té e infusiones, 30% en embutidos, 20% en snacks, hasta 40% en cereales, 20% en bebidas y hasta 40% en productos de aseo.

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Las ofertas estarán disponibles hasta el 1 de octubre o hasta agotar existencias, y su disponibilidad puede cambiar dependiendo de cada tienda.

Durante este mismo periodo continúa una dinámica para clientes que realicen compras iguales o superiores a $250.000, IVA incluido. De acuerdo con la información de la compañía, quienes cumplan esta condición podrán obtener un código para registrarse y participar en el sorteo de un año de mercado mensual, programado para el 2 de octubre.

Así, más allá de las promociones puntuales, la planificación puede convertirse en una herramienta para administrar mejor el dinero destinado al mercado. Revisar lo que ya hay en casa, establecer las necesidades, comparar precios y calcular cuánto se puede consumir son pasos que permiten que una compra responda a las necesidades reales del hogar.