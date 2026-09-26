Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Paisita Noche es un juego de chance popular en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre está relacionado con la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia.

Resultado Paisita Noche hoy 26 de septiembre

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

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¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo de Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

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El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. Para cualquier cobro se deben presentar:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También existen requisitos adicionales según el valor del premio, calculado con base en UVT:

