Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar de cobertura nacional en Colombia. Su dinámica combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el 6987 - sagitario ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6987

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 987

Signo zodiacal: sagitario

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación anunciada en el resultado oficial del sorteo.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos. Cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

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Desde julio de 2025, el Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados son publicados posteriormente a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Dónde jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol se puede jugar en puntos físicos autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. Allí los participantes pueden realizar sus apuestas y consultar posteriormente los resultados.

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Se recomienda conservar el tiquete después de realizar la jugada para facilitar su posterior verificación.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor mínimo para participar en el Super Astro Sol es de $500, mientras que el máximo permitido por apuesta es de $10.000.

El jugador puede seleccionar el número y el signo de acuerdo con las opciones disponibles para realizar su apuesta.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria una vez se complete la validación correspondiente.

El Super Astro Sol cuenta con cobertura nacional y permite participar mediante la combinación de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.