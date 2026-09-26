Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Dorado Noche es un juego de chance disponible en diferentes ciudades y municipios de Colombia donde existen puntos de venta autorizados. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta seleccionada.

Resultado Dorado Noche hoy 26 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Estos son los resultados:



Número ganador: (en minutos).

Dos últimas cifras: (en minutos).

Tres últimas cifras: (en minutos).

La quinta: (en minutos).

Los premios del Dorado Noche dependen de la modalidad elegida. Por cada peso apostado, los pagos son:



4 cifras directa: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinada: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directa: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinada: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra directa o "uña": 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, alternativa que puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras.



¿Qué días y a qué hora juega Dorado Noche?

El sorteo de Dorado Noche se realiza los sábados, domingos y lunes festivos. El resultado puede consultarse después de las 10:00 p. m., una vez termine el sorteo.

Publicidad

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con la información proporcionada por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio es necesario:

