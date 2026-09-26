Nuevas habilidades y más IA: así está cambiando la gestión del talento humano en las empresas

La transformación tecnológica está modificando no solo las herramientas que utilizan las empresas, sino también la manera en que gestionan y desarrollan a sus colaboradores. La inteligencia artificial, la analítica de datos y los nuevos modelos de trabajo están llevando a las organizaciones a replantear las habilidades que necesitan sus equipos para responder a un mercado laboral cada vez más cambiante.

Uno de los principales retos está relacionado con la brecha de capacidades. De acuerdo con el Workplace Learning Report 2025 de LinkedIn, el 49 % de los profesionales de formación y desarrollo consultados señala que entre los directivos existe preocupación por la falta de habilidades necesarias para ejecutar la estrategia de las compañías.

Este escenario ha hecho que la capacitación deje de verse únicamente como una actividad complementaria y pase a ocupar un lugar más relacionado con la estrategia empresarial. Las compañías buscan que sus trabajadores puedan adaptarse a nuevas herramientas y procesos, pero también que cuenten con capacidades humanas que permitan aprovechar la tecnología de manera adecuada.

Entre las competencias que han ganado importancia están el manejo de big data, la analítica, la inteligencia artificial, el marketing digital y la ciberseguridad. Al mismo tiempo, habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la adaptación continúan siendo necesarias para transformar la información disponible en decisiones e innovación.



Empresas pueden crecen en ventas Foto Magnific

Karen Garzón, gerente (e) de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar, explicó que el reto para las organizaciones va más allá de incorporar herramientas tecnológicas.

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“El desafío no está únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en lograr que las organizaciones desarrollen las capacidades necesarias para aprovecharlas”, señaló Garzón.

Cinco tendencias que están transformando el talento humano

Uno de los cambios que empieza a tomar fuerza es la incorporación del bienestar como parte de las decisiones estratégicas. La gestión de los colaboradores busca relacionarse cada vez más con su experiencia dentro de la organización, el desempeño y la capacidad de afrontar procesos de transformación.

A esto se suma el avance de la inteligencia artificial y el People Analytics. Estas herramientas pueden intervenir en diferentes etapas, desde la selección de personal y los procesos de aprendizaje hasta el análisis de información para apoyar decisiones. Algunas plataformas especializadas reportan reducciones de hasta 60 % en los tiempos de contratación mediante el uso de tecnología.

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Sin embargo, la implementación de IA también plantea nuevos desafíos. Las empresas deben determinar cómo cambiarán los roles y procesos a medida que ciertas tareas sean automatizadas, así como qué capacidades necesitarán los trabajadores para interactuar con estas herramientas.

Otro frente es el aprendizaje continuo, acompañado de estrategias de upskilling y reskilling. La evolución de la tecnología hace que determinadas competencias deban actualizarse con mayor frecuencia, por lo que la formación busca estar conectada con las necesidades concretas de cada organización y no limitarse a capacitaciones aisladas.

Las compañías también están explorando modelos de trabajo más colaborativos. La integración de personas con conocimientos diferentes puede facilitar respuestas más rápidas ante problemas complejos. En ese contexto aparecen estructuras como las células colaborativas, que buscan reunir distintos perfiles y disciplinas alrededor de objetivos específicos.

Finalmente, el cambio tecnológico está impulsando un liderazgo más colectivo y humanizado. Los responsables de equipos necesitan comprender las posibilidades de herramientas como la IA, pero también fortalecer aspectos como la comunicación, la confianza, la asertividad y la capacidad de acompañar a los trabajadores durante periodos de incertidumbre.

“El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre las posibilidades que ofrece la tecnología y aquellas decisiones que requieren criterio y responsabilidad humana”, agregó Garzón.

Estos cambios muestran que la transformación del talento humano no depende exclusivamente de adquirir nuevas herramientas. También implica revisar cómo aprenden los equipos, cómo se organizan las tareas y qué tipo de liderazgo requieren las empresas para enfrentar los cambios.

En ese contexto, el próximo 24 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:15 p. m., se llevará a cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá la III Cumbre Tendencias en Gestión del Talento Humano, encuentro que reunirá a líderes y profesionales para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente la gestión de los colaboradores.

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El espacio busca poner sobre la mesa las tendencias que están tomando fuerza y las capacidades que las organizaciones deberán considerar frente a un entorno laboral en permanente transformación.