Astro Luna, resultado del sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Los resultados del Super Astro Luna despiertan el interés de miles de jugadores en Colombia. A diferencia de los chances tradicionales, este juego de suerte y azar exige seleccionar tanto un número de cuatro cifras como uno de los doce signos zodiacales para participar por los premios.

Esta combinación de números y signos convierte al Super Astro Luna en una alternativa reconocida entre quienes buscan diferentes opciones de participación en los juegos de azar.

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Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de octubre de 2026

El resultado oficial del Super Astro Luna de este miércoles 21 de octubre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los participantes pueden consultar los resultados en los canales oficiales autorizados y comparar la combinación ganadora con los datos registrados en su tiquete.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se sortea diariamente, con horarios que varían según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo, a través de los canales habilitados por los organizadores.

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¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Las opciones son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor corresponde a la combinación en la que coinciden tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial, de acuerdo con las condiciones del juego.

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Modalidades de apuesta del Super Astro Luna

El juego ofrece distintas alternativas para organizar las apuestas. Una de ellas consiste en registrar un mismo número con los doce signos zodiacales, lo que permite participar con diferentes opciones de signo en una sola estrategia de juego.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, según la información suministrada. Esto permite registrar varias combinaciones de números y signos en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Los montos de apuesta señalados para el Super Astro Luna son los siguientes:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos valores permiten a los participantes elegir cuánto desean apostar, teniendo en cuenta las condiciones vigentes y su presupuesto.

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¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los jugadores deben revisar el tiquete y comparar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionados con la combinación publicada oficialmente.

La verificación permite determinar si la apuesta coincide con el resultado ganador y conocer los pasos que deben seguirse para reclamar un premio, cuando corresponda.

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El Super Astro Luna mantiene su dinámica diaria con una combinación de números y signos zodiacales. Consultar los resultados oficiales es fundamental para comprobar las apuestas y confirmar si se obtuvo algún premio.