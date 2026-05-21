Astro Luna, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a su combinación entre números y signos zodiacales. Este chance permite apostar a un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco, aumentando así las posibilidades de obtener premios.

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este jueves 21 de mayo de 2026 es el XXXX del signo XXXXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cabe recordar que este sorteo se juega todos los días. De lunes a viernes se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 p. m., mientras que domingos y festivos juega a las 8:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para ganar, es necesario acertar el número en el orden exacto y, en algunas modalidades, también el signo zodiacal correspondiente al sorteo.

Cómo se juega Super Astro Luna

Participar en este chance es sencillo y rápido. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras y luego seleccionar uno de los doce signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



También existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos zodiacales, una modalidad que incrementa las probabilidades de ganar. Además, cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes.

Las modalidades de apuesta se adaptan al presupuesto de cada jugador, ya que el valor mínimo por tiquete es de $500 y el máximo permitido por apuesta es de $10.000.

Dónde jugar Super Astro Luna

El Super Astro Luna se puede jugar en puntos autorizados de chance en todo el territorio nacional. Miles de apostadores realizan diariamente sus apuestas en establecimientos físicos habilitados para este tipo de sorteos.

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Qué se necesita para reclamar un premio

Las personas que resulten ganadoras deben presentar algunos documentos básicos para reclamar el dinero correspondiente. Entre los requisitos principales están:



Presentar el tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

En premios superiores a ciertos montos también pueden solicitar formatos adicionales como el SIPLAFT y certificaciones bancarias recientes. Cuando el premio supera las 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

