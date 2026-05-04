Astro Luna, resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El Super Astro Luna entregó su resultado oficial correspondiente al lunes 4 de mayo de 2026. En esta ocasión, el número ganador fue: 6156, marcando los principales aciertos de la jornada. Según el reporte oficial, los datos más relevantes del sorteo fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este formato hace del Super Astro Luna una opción diferente dentro del chance tradicional, al integrar elementos adicionales que influyen en los premios.



¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

A diferencia de otros sorteos, este juego requiere que el participante seleccione un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y lo asocie con uno de los doce signos del zodiaco, como Aries, Tauro o Piscis.

El premio principal se obtiene al acertar el número en el orden exacto. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede incluirse el acierto del signo zodiacal, lo que incrementa el valor del premio.



Modalidad “Todos los Signos”

Una de las alternativas más utilizadas es la opción “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos en una sola apuesta. Esta modalidad amplía las probabilidades de ganar sin limitarse a una sola elección.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro jugadas diferentes, brindando mayor flexibilidad al momento de participar.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados se publican poco después de cada sorteo, lo que facilita su consulta inmediata.



Valor de las apuestas

El costo de participación es accesible, con montos que van desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, dependiendo de la modalidad seleccionada.



¿Dónde jugar Super Astro Luna?

Este sorteo está disponible en puntos de venta autorizados en todo el país y también en plataformas digitales reguladas. Para jugar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo, elegir su número junto con el signo zodiacal y confirmar la apuesta.

Gracias a su formato innovador y opciones de juego, el Super Astro Luna continúa siendo una de las alternativas más llamativas para quienes siguen los resultados del chance en Colombia.