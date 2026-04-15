Astro Luna, resultado del último sorteo hoy miércoles 15 de abril de 2026

El Super Astro Luna destaca en el panorama de los juegos de azar en Colombia por su formato particular, que combina números con signos del zodiaco. En el sorteo realizado el miércoles, 15 de abril de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La dinámica de este sorteo es sencilla, pero incorpora un elemento adicional que lo hace único. Para participar, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999

Un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio mayor se obtiene al acertar el número en el orden exacto del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario coincidir con el signo zodiacal para acceder a premios más altos.

Esta combinación entre cifras y astrología es lo que posiciona al Super Astro Luna como una alternativa distinta dentro del mercado.



Modalidad “Todos los Signos” del Super Astro Luna

Entre las opciones más utilizadas se encuentra la modalidad “Todos los Signos”. Esta permite jugar un mismo número con los doce signos zodiacales en una sola apuesta.

Es una alternativa elegida por quienes buscan aumentar sus probabilidades sin depender de un único signo. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas distintas, lo que brinda mayor flexibilidad al usuario.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El sorteo se realiza todos los días, con horarios específicos según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican casi de inmediato a través de los canales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor de las apuestas está pensado para adaptarse a distintos presupuestos, lo que facilita la participación de un público amplio:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Estos montos permiten jugar con diferentes niveles de inversión según la preferencia de cada usuario.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna está disponible tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales legales en Colombia, siempre bajo la supervisión de entidades reguladoras.

Para participar en línea, el proceso habitual incluye:



Registro en una plataforma autorizada

Validación de identidad

Recarga de saldo mediante medios electrónicos

Selección del número y el signo zodiacal

Confirmación de la apuesta

Gracias a esta modalidad, los jugadores pueden acceder al sorteo desde cualquier lugar del país, con garantías de seguridad y legalidad.