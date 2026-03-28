Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 28 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su formato que combina números con signos del zodiaco. Esta característica lo diferencia de otros sorteos tradicionales y ha despertado el interés de miles de jugadores que diariamente consultan los resultados con la expectativa de lograr un acierto completo.



Resultado oficial Super Astro Luna – 28 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 28 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y accesible para todo tipo de público. Para participar, cada apostador debe elegir dos elementos fundamentales:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999

Un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio mayor se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Según la modalidad seleccionada, también puede ser necesario coincidir con el signo zodiacal para acceder a los pagos más altos.

Esta combinación de factores convierte al sorteo en una alternativa diferente dentro de los juegos de suerte y azar, al integrar un componente adicional que influye en el resultado final.



Modalidad “Todos los Signos”

Dentro de las opciones disponibles, la modalidad “Todos los Signos” destaca por ampliar las posibilidades de ganar. En este caso, el jugador puede apostar a un mismo número asociado a todos los signos del zodiaco en una sola jugada.

Para activar esta opción, basta con solicitarla al momento de realizar la apuesta. Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas distintas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar varias combinaciones en un solo intento.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque sus horarios cambian según el día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de canales autorizados, permitiendo a los jugadores verificar rápidamente si su número y signo resultaron ganadores.



¿Cuánto cuesta apostar?

El costo de participación en el Super Astro Luna está pensado para adaptarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Estos rangos permiten que cada jugador decida cuánto invertir, manteniendo el juego accesible sin perder variedad en las opciones.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

Actualmente, es posible participar en el Super Astro Luna tanto en puntos físicos como a través de plataformas digitales autorizadas en Colombia. Todas estas operaciones están reguladas por Coljuegos, lo que garantiza transparencia y seguridad.

El proceso para jugar en línea suele ser el siguiente:



Crear una cuenta en un operador autorizado

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo en la plataforma

Seleccionar el número y el signo zodiacal

Confirmar la apuesta

Esta modalidad ha ganado popularidad por su facilidad y la posibilidad de jugar desde cualquier lugar.



¿Cómo reclamar un premio?

Para hacer efectivo el cobro de un premio del Super Astro Luna, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad junto con su copia

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse condiciones adicionales:

