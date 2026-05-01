Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 1 de mayo de 2026

El sorteo del Super Astro Luna del viernes 1 de mayo de 2026 ya tiene resultado oficial, consolidándose como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia gracias a su particular combinación de números y signos del zodiaco. En esta jornada, la combinación ganadora fue XXXX, resultado que marcó los principales aciertos del día.

De acuerdo con la información oficial del sorteo, estos fueron los datos clave:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos resultados son los únicos válidos para la verificación de premios por parte de los jugadores.



Cómo se juega el Super Astro Luna

El Super Astro Luna se diferencia de otros juegos de chance por su dinámica particular. Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco, como Aries, Leo, Virgo o Piscis.

El premio mayor se obtiene al acertar el número en el orden exacto. Además, algunas modalidades incluyen el acierto del signo zodiacal, lo que puede aumentar el valor del premio.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las opciones disponibles destaca la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos del zodiaco en una sola apuesta. Esta alternativa es ideal para quienes buscan ampliar sus probabilidades de ganar sin depender de una única elección.

Asimismo, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de apostar.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se realiza todos los días con horarios establecidos:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados se publican poco después de cada sorteo, lo que facilita su consulta casi inmediata.



Cuánto cuesta jugar

El valor de las apuestas es accesible para el público general. Los jugadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $10.000 pesos, dependiendo de la modalidad elegida.



Dónde jugar Super Astro Luna

Este juego está disponible en puntos físicos autorizados en todo el país, así como en plataformas digitales reguladas. Para jugar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo, elegir su número junto al signo zodiacal y confirmar la apuesta.

Con su formato que mezcla azar y astrología, el Super Astro Luna continúa posicionándose como una de las alternativas más llamativas dentro del mercado de juegos de suerte y azar en Colombia.