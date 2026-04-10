Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una dinámica distinta al chance tradicional: combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esa mezcla ha hecho que miles de jugadores consulten a diario los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Super Astro Luna del 10 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes, 10 de abril de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 9037 - Virgo.

Detalles del resultado



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este resultado corresponde al sorteo oficial de la jornada y es el dato que deben revisar los jugadores para verificar si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y permite diferentes formas de participación. Para apostar, el jugador debe elegir dos elementos principales:



Un número de cuatro cifras , entre 0000 y 9999

, entre 0000 y 9999 Un signo zodiacal, entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio principal se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Según la modalidad elegida, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para acceder a premios de mayor valor.

Esa combinación entre cifras y astrología es justamente lo que diferencia a este sorteo dentro de la oferta de juegos de azar en Colombia.



Modalidad “Todos los Signos” del Super Astro Luna

Entre las opciones de juego más utilizadas aparece la modalidad “Todos los Signos”, que permite apostar un mismo número con todos los signos zodiacales en una sola jugada.

Esta alternativa suele ser elegida por quienes buscan ampliar sus posibilidades sin depender de un solo signo. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas distintas, lo que ofrece mayor flexibilidad al momento de participar



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque el horario del sorteo cambia según la fecha:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen estar disponibles casi de inmediato a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor de las apuestas en el Super Astro Luna está pensado para ajustarse a distintos presupuestos, una de las razones por las que se ha vuelto tan popular entre los jugadores.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esto permite que cada persona defina cuánto desea invertir en cada jugada.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados y también en plataformas digitales legales en Colombia, siempre bajo la supervisión de entidades reguladoras.



En la modalidad en línea, el proceso normalmente incluye:



Registro en una plataforma autorizada Validación de identidad Recarga de saldo por medios electrónicos Elección del número y del signo zodiacal Confirmación de la apuesta

Este sistema facilita la participación desde cualquier lugar, siempre que se haga a través de canales oficiales.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para reclamar un premio del Super Astro Luna, el ganador debe presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas para garantizar un proceso transparente.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado

en buen estado Documento de identidad

Copia del documento

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Premios iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días

Antes de iniciar cualquier trámite, siempre es recomendable contrastar el resultado y los requisitos en los canales oficiales autorizados.