Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 12 de junio de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a una mecánica diferente a la de los chances tradicionales. Su sistema combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una característica que atrae diariamente a miles de participantes que esperan conocer los resultados oficiales de cada sorteo.

Número ganador del Super Astro Luna hoy 12 de junio de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna de este viernes 12 de junio de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

Los sorteos del Super Astro Luna se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la fecha:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La dinámica del Super Astro Luna es sencilla, pero incorpora un elemento adicional que lo diferencia de otros sorteos. Para participar, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, y luego elegir uno de los doce signos del zodiaco.

Los signos disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El objetivo es acertar tanto el número como el signo zodiacal que aparecen en el resultado oficial del sorteo.

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Modalidades de apuesta disponibles

Una de las razones por las que este juego mantiene una amplia popularidad es la variedad de opciones que ofrece a los participantes.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentra la posibilidad de jugar un mismo número con todos los signos del zodiaco, una alternativa que incrementa las oportunidades de obtener un premio.

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Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de elegir las combinaciones.

Valores para participar

El Super Astro Luna está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, permitiendo la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.

Los montos autorizados son:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

De esta forma, cada persona puede decidir cuánto invertir de acuerdo con sus preferencias.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Luna?

Las apuestas para el Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos autorizados de chance distribuidos en diferentes regiones del país.

Los jugadores deben acudir a establecimientos habilitados para este tipo de sorteos, donde pueden registrar sus números y signos zodiacales antes del cierre de las apuestas.

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Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna

Los ganadores deben presentar la documentación requerida por los operadores autorizados para iniciar el proceso de cobro.

Documentos necesarios

Para reclamar cualquier premio es indispensable contar con:



Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Cumplir con estos requisitos facilita la validación de la apuesta y permite adelantar el trámite correspondiente para recibir el premio.

