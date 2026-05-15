Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

El chance Super Astro Luna continúa ganando popularidad en Colombia por su innovadora modalidad de juego, que mezcla números de cuatro cifras con signos zodiacales. A diferencia de otros chances tradicionales, este sorteo ofrece una dinámica distinta que diariamente llama la atención de miles de personas que buscan probar suerte y obtener premios en efectivo.



Número ganador del Super Astro Luna 15 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este viernes 15 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número:

Estos fueron los resultados del sorteo:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar cada transmisión.

¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

La mecánica del juego es sencilla y diferente a la de otros chances. Para participar, los jugadores deben elegir:



Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 .

. Uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Signos zodiacales disponibles

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para ganar, el número y el signo zodiacal seleccionados deben coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo.



Modalidad “Todos los Signos”

Uno de los atractivos del Super Astro Luna es la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos zodiacales para aumentar las probabilidades de ganar.

Esta opción debe solicitarse directamente en el punto de venta autorizado al momento de realizar la apuesta.



Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda más posibilidades a los jugadores.



¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna?

El juego ofrece valores accesibles para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

Gracias a estos montos, el Super Astro Luna se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes participan diariamente en juegos de azar en Colombia.



¿Dónde se puede jugar Super Astro Luna?

El sorteo está disponible en múltiples puntos autorizados de venta ubicados en diferentes ciudades y municipios del país.

También existen plataformas digitales autorizadas que permiten consultar resultados y realizar algunas operaciones relacionadas con el juego.



Requisitos para reclamar premios del Super Astro Luna

El proceso de pago depende del valor ganado, aunque hay documentos básicos obligatorios para todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el monto del premio