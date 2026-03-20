Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

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El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares entre los apostadores en Colombia. Su atractivo principal radica en su dinámica, que va más allá del chance tradicional, ya que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, añadiendo un componente extra de emoción y expectativa en cada sorteo.
En el sorteo realizado el viernes 20 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue:
Estos datos corresponden a la información oficial del sorteo y son fundamentales para que los jugadores verifiquen sus apuestas.
El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y accesible. Para participar, el jugador debe seleccionar dos elementos clave:
El premio mayor se obtiene cuando el número coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para obtener el pago máximo.
Esta combinación de número y signo convierte a este juego en una alternativa diferente dentro del portafolio de juegos de suerte y azar en el país.
El Super Astro Luna ofrece la opción “Todos los Signos”, diseñada para quienes buscan aumentar sus probabilidades de ganar.
En esta modalidad, el jugador puede apostar un mismo número asociado a los doce signos del zodiaco. Solo debe solicitar esta opción al momento de realizar la jugada.
Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas, lo que facilita probar distintas combinaciones en un solo comprobante.
El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque su horario varía según la jornada:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican en canales autorizados para consulta inmediata.
Este juego permite participar con diferentes montos, adaptándose a distintos presupuestos:
De esta forma, cada jugador puede definir cuánto invertir según su estrategia.
El Super Astro Luna está disponible tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales avaladas por Coljuegos.
Para jugar en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:
Esto permite participar desde cualquier lugar con conexión a internet.
Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
A continuación, algunos resultados recientes del sorteo:
Este historial permite a los jugadores hacer seguimiento al comportamiento del sorteo y comparar sus jugadas con las combinaciones ganadoras recientes.