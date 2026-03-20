Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares entre los apostadores en Colombia. Su atractivo principal radica en su dinámica, que va más allá del chance tradicional, ya que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, añadiendo un componente extra de emoción y expectativa en cada sorteo.



Resultado oficial Super Astro Luna – 20 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 20 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos datos corresponden a la información oficial del sorteo y son fundamentales para que los jugadores verifiquen sus apuestas.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y accesible. Para participar, el jugador debe seleccionar dos elementos clave:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Un signo del zodiaco entre las doce opciones disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene cuando el número coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para obtener el pago máximo.

Esta combinación de número y signo convierte a este juego en una alternativa diferente dentro del portafolio de juegos de suerte y azar en el país.



Modalidad “Todos los Signos”

El Super Astro Luna ofrece la opción “Todos los Signos”, diseñada para quienes buscan aumentar sus probabilidades de ganar.

En esta modalidad, el jugador puede apostar un mismo número asociado a los doce signos del zodiaco. Solo debe solicitar esta opción al momento de realizar la jugada.

Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas, lo que facilita probar distintas combinaciones en un solo comprobante.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque su horario varía según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican en canales autorizados para consulta inmediata.



¿Cuánto cuesta apostar?

Este juego permite participar con diferentes montos, adaptándose a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

De esta forma, cada jugador puede definir cuánto invertir según su estrategia.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna está disponible tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales avaladas por Coljuegos.



Para jugar en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad. Recargar saldo. Elegir el número y el signo zodiacal. Confirmar la apuesta.

Esto permite participar desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y copia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: Formato SIPLAFT

Formato SIPLAFT Igual o superior a 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Últimos resultados del Super Astro Luna

A continuación, algunos resultados recientes del sorteo:



19 de marzo de 2026: 6001 - Escorpión.

6001 - Escorpión. 18 de marzo de 2026: 2828 - Virgo

2828 - Virgo 17 de marzo de 2026: 9472 - Capricornio

9472 - Capricornio 16 de marzo de 2026: 9649 - Piscis

9649 - Piscis 15 de marzo de 2026: 8779 - Sagitario

Este historial permite a los jugadores hacer seguimiento al comportamiento del sorteo y comparar sus jugadas con las combinaciones ganadoras recientes.