Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

El sorteo 2.638 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el miércoles 1 de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo.

A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.



Resultados del Baloto del 1 de abril de 2026

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 1 de abril de 2026 fueron: 30 - 28 - 22 - 09 - 35 y la Superbalota 03.



Resultados de la Revancha del 1 de abril de 2026

Los números ganadores de Revancha este miércoles 1 de abril de 2026, por su parte, fueron: 01 - 35 - 14 - 37 - 03 y la Superbalota 14.



Próximo sorteo

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el sábado, 4 de abril de 2026, con acumulados de 30.000 millones en Baloto y 19.500 millones en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.