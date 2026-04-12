Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 12 de abril de 2026

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El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, impulsado por su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica fácil de entender. Cada día, miles de apostadores revisan los resultados con la expectativa de acertar y obtener premios en distintas modalidades.
Para este domingo 12 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.
El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:
Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, facilitando una consulta rápida y confiable.
Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a diversas estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Las principales opciones son:
Estas alternativas aumentan las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.
Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es su accesibilidad económica. Los valores establecidos son:
Esto permite ajustar el monto de la apuesta según el presupuesto de cada participante.
El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:
Requisitos según el monto del premio:
Gracias a su dinámica sencilla, sorteos frecuentes y reglas claras para el cobro de premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.