Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 12 de abril de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, impulsado por su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica fácil de entender. Cada día, miles de apostadores revisan los resultados con la expectativa de acertar y obtener premios en distintas modalidades.



Resultado de Caribeña Día hoy, domingo 12 de abril de 2026

Para este domingo 12 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, facilitando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a diversas estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas aumentan las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es su accesibilidad económica. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar el monto de la apuesta según el presupuesto de cada participante.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su dinámica sencilla, sorteos frecuentes y reglas claras para el cobro de premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.