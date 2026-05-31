Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos. Gracias a sus sorteos frecuentes, modalidades de apuesta accesibles y múltiples opciones de premio, miles de personas consultan diariamente los resultados para verificar si su número fue el afortunado.

Número ganador del Caribeña Día hoy, domingo 31 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 31 de mayo de 2026 es el en minutos. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 4:00 p. m.

Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realiza sorteo.



Las apuestas pueden efectuarse desde montos bajos, lo que permite que más personas participen y elijan la modalidad que mejor se adapte a su estrategia de juego.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

Los apostadores pueden seleccionar diferentes modalidades de juego según el nivel de riesgo y el premio que deseen obtener:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes de acuerdo con la cantidad de números acertados.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los aspectos que mantiene la popularidad de este chance es su facilidad de acceso económico.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

De esta manera, los jugadores pueden participar con valores ajustados a su presupuesto.

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Requisitos para reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos básicos para realizar el cobro del premio:



Tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con distintas modalidades de juego, apuestas desde valores accesibles y un proceso claro para reclamar premios, el chance Caribeña Día sigue consolidándose como una de las opciones favoritas de los apostadores en Colombia.