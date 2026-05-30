Caribeña Día, resultado sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más seguidos en la región Caribe colombiana, donde miles de apostadores consultan cada jornada los resultados oficiales con la expectativa de acertar las cifras ganadoras.

Gracias a su facilidad de juego, sus apuestas accesibles y la rápida publicación de resultados, este chance se mantiene entre las opciones favoritas de quienes buscan probar suerte diariamente.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 30 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Caribeña Día, uno de los sorteos más tradicionales de la región Caribe colombiana, para este sábado 30 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Desde nuestra entidad extendemos una felicitación al afortunado ganador e invitamos a todos los participantes a verificar sus apuestas en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

La empresa operadora recomendó a los jugadores revisar los resultados únicamente a través de canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para cualquier eventual reclamación.

Valor de las apuestas en Caribeña Día

Uno de los aspectos que ha contribuido a la popularidad de este sorteo es que permite participar con montos asequibles para diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estas alternativas facilitan la participación de miles de jugadores en cada jornada.

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¿Cómo reclamar un premio del Caribeña Día?

Los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para realizar el proceso de cobro de manera adecuada.

Documentos requeridos



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: deben presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Para premios de mayor cuantía, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y una amplia acogida entre los jugadores, el Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más consultados en la Costa Caribe y otras regiones de Colombia.