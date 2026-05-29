Caribeña Día, resultado sorteo del viernes 29 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares de la región Caribe colombiana, donde diariamente miles de apostadores esperan las cifras oficiales para conocer si lograron acertar el número ganador.

Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Caribeña Día, tradicional sorteo de la región Caribe, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Serie:



¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Día?

Uno de los aspectos más atractivos de este chance es que permite realizar apuestas desde montos económicos, ajustándose a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estas modalidades convierten al Caribeña Día en una alternativa ideal para quienes buscan apuestas rápidas y sencillas.



Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Las personas que resulten favorecidas deberán cumplir con algunos requisitos básicos para realizar correctamente el proceso de cobro del premio.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales.



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En premios de mayor valor, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y gran acogida entre los jugadores, el Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los chances más consultados en la región Caribe y otras zonas de Colombia.