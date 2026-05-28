Caribeña Día, resultado sorteo jueves 28 de 2026

El chance Caribeña Día, uno de los sorteos más reconocidos de la región Caribe colombiana, continúa atrayendo a miles de jugadores que diariamente consultan las cifras oficiales para saber si su apuesta fue la ganadora. Su popularidad se mantiene gracias a la facilidad para participar y a las diferentes opciones de premio que ofrece este tradicional juego de azar.

Cada tarde, los apostadores están atentos a los resultados con la expectativa de acertar las cifras y llevarse alguno de los premios disponibles.

Resultado del Caribeña Día hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Caribeña Día de la región Caribe para este jueves 28 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los jugadores podrán revisar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

La empresa operadora recomendó validar el resultado únicamente en canales autorizados y conservar el boleto en buen estado para cualquier trámite de reclamación.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Día?

Uno de los principales atractivos de este chance es que permite realizar apuestas desde valores económicos, facilitando la participación de jugadores con diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estas opciones convierten al Caribeña Día en una alternativa práctica para quienes buscan apuestas rápidas y sencillas.

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Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Las personas que resulten favorecidas deberán presentar algunos documentos básicos para realizar correctamente el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto del premio

Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse documentos adicionales.



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: deben diligenciar el formulario SIPLAFT.

deben diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

En premios de mayor valor, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y resultados publicados constantemente, el Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más consultados por los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.