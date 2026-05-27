Caribeña Día, resultado sorteo miércoles 27 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más populares entre los colombianos que diariamente prueban suerte con la ilusión de ganar alguno de los premios disponibles. Gracias a sus sorteos constantes y a la facilidad para participar, este juego continúa consolidándose como uno de los más consultados en el país.

Resultado del Caribeña Día hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Caribeña Día para este miércoles 27 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los apostadores podrán verificar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

La empresa operadora recomendó revisar cuidadosamente el estado del tiquete antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Día?

Uno de los aspectos que más llama la atención de este chance es que permite apostar desde montos económicos, facilitando la participación de miles de jugadores en todo el país.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estas opciones convierten al Caribeña Día en una alternativa atractiva para quienes buscan apuestas rápidas y sencillas.

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Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con algunos requisitos básicos para realizar el proceso de cobro correctamente.

Documentos necesarios



Presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales.



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: deben diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

En premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y resultados publicados constantemente, el Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los chances favoritos entre los colombianos.