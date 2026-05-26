Caribeña Día, resultado sorteo martes 26 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de apostadores esperan los resultados oficiales para conocer si lograron acertar el número ganador y obtener alguno de los premios disponibles.

Gracias a sus sorteos diarios, la rapidez en la publicación de resultados y la facilidad para participar, este juego se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes disfrutan probar suerte a diario.

Resultado del Caribeña Día hoy, martes 26 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 26 de mayo de 2026 es (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a los jugadores a verificar el resultado en puntos autorizados para confirmar oficialmente cualquier premio obtenido.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: ( en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

La empresa operadora recomendó a los jugadores validar el tiquete en puntos autorizados para confirmar oficialmente cualquier premio.

Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es que permite participar con montos accesibles, ajustándose a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estas opciones convierten al Caribeña Día en una alternativa ideal para quienes buscan apuestas rápidas y sencillas.

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Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Los jugadores que resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para realizar correctamente el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto del premio

Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT : es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto autorizado.

: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, apuestas accesibles y diferentes modalidades de juego, el Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.