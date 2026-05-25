Caribeña Día, resultado sorteo lunes 25 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Cada día, miles de apostadores consultan los resultados oficiales con la expectativa de conocer si acertaron el número ganador y obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Gracias a la rapidez con la que se publican los sorteos y a la facilidad para participar, este chance se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes disfrutan probar suerte diariamente.

El resultado oficial del Caribeña Día para hoy, lunes 25 de mayo de 2026, dejó como ganador el número 6882 - 0. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!

Resultado completo del sorteo



Número ganador: 6882

Últimas dos cifras: 82

Últimas tres cifras: 882

Serie: 0

Caibeña día lunes 25 mayo de 2026

La empresa operadora recomendó a los jugadores validar el tiquete en puntos autorizados para confirmar si resultaron ganadores.

Cuánto vale apostar al Caribeña Día

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Uno de los principales atractivos de este juego es que permite participar con montos accesibles, adaptándose a distintos presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto convierte al Caribeña Día en una alternativa popular entre quienes buscan realizar apuestas sencillas y rápidas.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Los jugadores que obtengan premios deben cumplir con algunos requisitos básicos para realizar el proceso de cobro de manera correcta.

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Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el monto del premio

Dependiendo del dinero ganado, las autoridades del juego pueden solicitar documentación adicional.



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto autorizado.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anticipación. En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, apuestas accesibles y distintas modalidades para participar, el Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.