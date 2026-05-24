Caribeña Día, resultado sorteo domingo 24 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a la rapidez con la que se publican los resultados oficiales, miles de jugadores revisan cada jornada si fueron favorecidos con alguno de los premios.

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo, 24 de mayo de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los aspectos más atractivos del Caribeña Día es la facilidad para participar, ya que permite realizar apuestas con distintos presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, aunque en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.

únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.