Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

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La Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, con alta participación en distintas regiones del país. Su mecánica sencilla y la frecuencia diaria de sus sorteos hacen que miles de jugadores sigan de cerca los resultados cada semana.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 24 de marzo de 2026 es el (en minutos).
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, el juego incorporó una opción adicional conocida como la “quinta balota” o “número extra”, una alternativa que permite incrementar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.
El valor de las apuestas varía entre $500 y $25.000, y para ganar es indispensable que el número seleccionado coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha. Esta condición es clave y genera gran expectativa en cada sorteo.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen publicarse minutos después a través de los canales autorizados.
Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El juego permite diferentes montos de apuesta, ajustándose a distintos presupuestos:
El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
De esta manera, Caribeña Día continúa posicionándose como una de las opciones más populares del chance en Colombia, gracias a su facilidad de juego, variedad de apuestas y posibilidades de ganar.