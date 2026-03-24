Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

La Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, con alta participación en distintas regiones del país. Su mecánica sencilla y la frecuencia diaria de sus sorteos hacen que miles de jugadores sigan de cerca los resultados cada semana.



Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 24 de marzo

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 24 de marzo de 2026 es el (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó una opción adicional conocida como la “quinta balota” o “número extra”, una alternativa que permite incrementar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.

El valor de las apuestas varía entre $500 y $25.000, y para ganar es indispensable que el número seleccionado coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha. Esta condición es clave y genera gran expectativa en cada sorteo.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen publicarse minutos después a través de los canales autorizados.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El juego permite diferentes montos de apuesta, ajustándose a distintos presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, Caribeña Día continúa posicionándose como una de las opciones más populares del chance en Colombia, gracias a su facilidad de juego, variedad de apuestas y posibilidades de ganar.