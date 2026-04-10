Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 10 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, impulsado por su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica sencilla que facilita la participación. A diario, miles de personas revisan los resultados con la expectativa de acertar y acceder a premios en distintas modalidades.



Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 10 de abril de 2026

Para este viernes 10 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite a los apostadores conocer el resultado el mismo día en que realizan su jugada:

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que garantiza una consulta ágil y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.



Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten ampliar las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los factores que explica la alta participación en este sorteo es su accesibilidad económica. Los montos de apuesta están definidos de la siguiente manera:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada jugador ajuste su inversión de acuerdo con su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro de premios varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con una dinámica práctica, sorteos frecuentes y condiciones claras para el cobro, el Caribeña Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.