El Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos de la región Caribe. El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta y permite participar con números de una a cuatro cifras.

Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 20 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 20 de noviembre de 2026 es el: en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

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¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Los participantes pueden consultar el número ganador y comparar la información con los datos registrados en sus respectivos tiquetes.



¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas:



4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden. 2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor mínimo para jugar el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

El participante puede escoger la modalidad de apuesta y establecer el monto que desea jugar dentro de los valores establecidos.

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¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

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Documentación básica:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

