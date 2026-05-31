Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene entre los sorteos de mayor seguimiento en Colombia, especialmente en los departamentos de la región Caribe, donde miles de personas consultan cada jornada los resultados oficiales para conocer si alguna de sus apuestas resultó ganadora.

Este popular juego de azar ofrece diversas modalidades de participación y opciones adaptadas a distintos presupuestos, características que han contribuido a mantener su preferencia entre los apostadores.

Número ganador de Caribeña Noche del 31 de mayo de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este domingo 31 de mayo de 2026.

Los resultados quedaron así:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota sigue ganando protagonismo

Una de las innovaciones más destacadas de Caribeña Noche fue la incorporación de la quinta balota, también conocida como número adicional. Esta modalidad comenzó a funcionar en 2025 con el objetivo de ampliar las oportunidades de premio para los jugadores.



La mecánica consiste en añadir una cifra extra al resultado principal del sorteo, lo que permite acceder a premios complementarios cuando existe coincidencia con los números seleccionados en la apuesta. Gracias a esta alternativa, los participantes cuentan con más posibilidades de combinación en cada sorteo.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Los sorteos de Caribeña Noche se realizan de lunes a sábado y los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000, según la modalidad escogida. Para obtener el premio principal, es necesario acertar el número ganador en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.}

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Modalidades de apuesta disponibles

Caribeña Noche cuenta con diferentes alternativas para quienes buscan probar suerte en el sorteo.

Cuatro cifras directo o superpleno Premia a los jugadores que acierten las cuatro cifras exactas del resultado oficial y en el orden correcto. Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras ganadoras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del resultado en el orden exacto. Combinado de tres cifras Entrega premio si las tres últimas cifras coinciden con el número sorteado, independientemente de su posición Dos cifras o pata Consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado oficial. Una cifra o uña Esta modalidad premia a quienes acierten únicamente la última cifra del número ganador.



¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de las apuestas varía de acuerdo con el monto que desee invertir cada participante.



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Esta flexibilidad permite que cada jugador elija la modalidad y el presupuesto que mejor se adapte a sus preferencias.

Documentos necesarios para reclamar premios

Los ganadores deben cumplir con una serie de requisitos para realizar el cobro en los puntos autorizados.

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Documentación básica

Para cualquier premio se requiere presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

Solo es necesario presentar la documentación básica exigida por el operador.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, entregado en los puntos autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos también se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos requeridos.

La combinación de múltiples modalidades de juego, apuestas accesibles y la incorporación de la quinta balota ha permitido que Caribeña Noche continúe siendo una de las loterías y chances más seguidos por los jugadores colombianos.