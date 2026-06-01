Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de jugadores consultan cada día los resultados oficiales con la esperanza de haber acertado su apuesta.

Gracias a sus diferentes modalidades de juego, opciones de apuesta accesibles y múltiples oportunidades de ganar, este sorteo sigue siendo uno de los favoritos entre quienes participan regularmente en los juegos de azar del país.

Número ganador de Caribeña Noche del 1 de junio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo realizado el lunes 1 de junio de 2026, la combinación ganadora fue:

Número ganador:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta balota:

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

Una de las novedades más importantes incorporadas por Caribeña Noche en los últimos años es la quinta balota, también conocida como número adicional. Esta modalidad comenzó a implementarse en 2025 con el propósito de ofrecer más oportunidades de premio a los participantes.



La dinámica consiste en agregar una cifra extra al resultado principal, permitiendo acceder a premios complementarios cuando existe coincidencia con los números seleccionados en la apuesta. Gracias a este sistema, los jugadores cuentan con más combinaciones y mayores opciones de obtener ganancias en cada sorteo.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Los sorteos de Caribeña Noche se realizan de lunes a sábado y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y, dependiendo de la modalidad elegida, permiten acceder a distintos niveles de premios. Para obtener el premio principal, el apostador debe acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue anunciado.

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Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche ofrece diversas alternativas para que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a sus preferencias y presupuesto.



Cuatro cifras directo o superpleno: Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas del número ganador en el orden correcto.

Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas del número ganador en el orden correcto. Combinado de cuatro cifras: Permite ganar acertando las cuatro cifras sorteadas sin importar el orden en que aparezcan.

Permite ganar acertando las cuatro cifras sorteadas sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del resultado oficial en el orden exacto.

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del resultado oficial en el orden exacto. Combinado de tres cifras: Entrega premio si las tres últimas cifras coinciden con las sorteadas, sin importar la posición.

Entrega premio si las tres últimas cifras coinciden con las sorteadas, sin importar la posición. Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: Premia a los jugadores que acierten únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de las apuestas varía según la cantidad que cada participante decida invertir.



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Esta flexibilidad permite que los jugadores puedan participar con diferentes presupuestos y escoger la modalidad que mejor se ajuste a sus necesidades.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar una serie de documentos para realizar el cobro de sus premios en los puntos autorizados.

Documentación básica

Para cualquier premio se requiere:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios inferiores a 48 UVT: Solo es necesario presentar la documentación básica exigida por el operador.

Solo es necesario presentar la documentación básica exigida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado en los puntos autorizados.

Además de los documentos básicos, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado en los puntos autorizados. Premios superiores a 182 UVT: En estos casos también será obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás requisitos solicitados.

Caribeña Noche sigue siendo uno de los chances más jugados del país

La combinación de múltiples modalidades de apuesta, montos accesibles para participar y la incorporación de la quinta balota han fortalecido la popularidad de Caribeña Noche entre los jugadores colombianos. Por ello, continúa siendo uno de los sorteos más consultados y seguidos por quienes buscan probar suerte diariamente.