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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026

El chance Caribeña Noche se juega de lunes a sábado y sus resultados suelen publicarse después de las 10:30 p. m. Los participantes pueden consultar aquí el número ganador y conocer las modalidades disponibles para apostar.

Logo Caribeña Noche.
Logo Caribeña Noche. Fotografía generada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El Caribeña Noche es uno de los sorteos que genera interés entre los jugadores de la región Caribe colombiana. Cuenta con seis modalidades de apuesta y la opción de una quinta balota, que complementa el resultado principal.

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Resultado de Caribeña Noche hoy lunes 9 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo correspondiente a este lunes es el . Una vez se conozcan las cifras oficiales, los participantes podrán comprobar si sus tiquetes coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Quinta balota:

Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados.

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¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m.

Para participar, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. El premio depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas en relación con el resultado oficial.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

El juego ofrece seis alternativas, de acuerdo con la cantidad de cifras que cada participante quiera acertar:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.
  • Combinado de cuatro cifras: permite ganar si coinciden las cuatro cifras, sin importar su posición.
  • Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres cifras finales, aunque estén en diferente orden.
  • Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números del resultado.
  • Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la elección de cada participante, dentro de los límites establecidos por el juego:

  • Apuesta mínima: $500.
  • Apuesta máxima: $10.000.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar la documentación requerida en los puntos autorizados para realizar el cobro. Entre los documentos básicos se encuentran:

  • Tiquete original diligenciado y sin tachones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se solicita únicamente la documentación básica.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador también debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, además de los documentos anteriores.

Con sus distintas modalidades y la posibilidad de participar con una quinta balota, Caribeña Noche mantiene su presencia entre las alternativas de chance consultadas por los jugadores de la región Caribe.

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