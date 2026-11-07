Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

La Caribeña Noche es uno de los chances más consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. Este sábado 7 de noviembre, los participantes esperan conocer el número ganador para revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

¿Cuál fue el número ganador de la Caribeña Noche este sábado?

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El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los resultados pueden consultarse después de finalizar el sorteo, cuando se conocen las cifras oficiales de la jornada.

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¿Cuánto cuesta apostar en la Caribeña Noche?

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. El valor seleccionado y la modalidad elegida determinan el premio que podrían recibir si aciertan los números ganadores.

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¿Cómo jugar la Caribeña Noche?

Este chance cuenta con diferentes modalidades para participar, según la cantidad de cifras que el jugador quiera seleccionar y el orden en el que deben coincidir con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden.

las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional que ofrece a los participantes otra posibilidad de obtener un premio, siempre que la apuesta cumpla con las condiciones establecidas para esta opción.

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¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Noche?

Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Los requisitos adicionales dependen del monto ganado:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia.

se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de retirarse del establecimiento, se recomienda verificar que los datos impresos en el tiquete correspondan a la apuesta realizada y conservarlo en buen estado, pues es indispensable para reclamar un eventual premio.