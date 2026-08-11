Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy martes 11 de agosto de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo una de las opciones de juego más populares en Colombia, especialmente entre los habitantes de la región Caribe que siguen de cerca los resultados diarios.

Su variedad de modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con montos accesibles han contribuido a que mantenga una amplia base de jugadores.

Número ganador de Caribeña Noche del 11 de agosto de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este martes 11 de agosto de 2026, este fue el número ganador del Caribeña Noche: 7040 - 1.



Dos últimas cifras: 40.

Tres últimas cifras: 040.

La quinta: 1.

Horario del sorteo Caribeña Noche

Los sorteos de Caribeña Noche se realizan de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.



Los participantes tienen la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor, es indispensable acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue sorteado.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Este chance ofrece diversas alternativas para que los jugadores seleccionen la forma de participación que mejor se adapte a sus preferencias.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial en el orden exacto en que fueron anunciadas.



Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial en el orden exacto en que fueron anunciadas. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras sorteadas, sin que el orden sea un requisito.



Permite ganar acertando las cuatro cifras sorteadas, sin que el orden sea un requisito. Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.



La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. Combinado de tres cifras

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.



Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata

Esta modalidad consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado oficial.



Esta modalidad consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado oficial. Una cifra o uña

Premia a los jugadores que logran acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de las apuestas se ajusta a diferentes presupuestos, permitiendo que más personas puedan participar en el sorteo.



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Esta flexibilidad brinda la posibilidad de elegir tanto el monto de inversión como la modalidad de juego más conveniente para cada participante.

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Quinta balota: una alternativa que amplía las oportunidades

Entre las opciones que han despertado interés entre los jugadores se encuentra la quinta balota, una modalidad complementaria que añade una cifra adicional al resultado principal.

Esta alternativa ofrece nuevas posibilidades de obtener premios y permite realizar combinaciones adicionales, aumentando las oportunidades de acierto para quienes participan regularmente en el sorteo.

Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores de Caribeña Noche deben presentar la documentación exigida por los operadores autorizados para realizar el cobro correspondiente.

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Documentación básica

Para reclamar cualquier premio se requiere:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor ganado

Premios inferiores a 48 UVT

Solo es necesario presentar la documentación básica establecida por el operador.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, requisito exigido para los procesos de verificación e identificación.

Premios superiores a 182 UVT

Para estos casos también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.

