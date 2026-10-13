Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy martes 13 de octubre de 2026

Este juego ofrece diferentes alternativas para participar, incluida la posibilidad de agregar una quinta balota. Cada jornada, los jugadores están pendientes de la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado oficial.

¿Cuál fue el resultado de Caribeña Noche hoy?

El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes 13 de octubre de 2026 es el XXXX. Los participantes pueden consultar las cifras oficiales a través de los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para verificar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Para acceder al premio principal, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cuatro cifras.

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¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m., por lo que los apostadores pueden consultar las cifras ganadoras una vez finalizada la jornada.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada y el monto que deseen jugar.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Caribeña Noche?

El chance Caribeña Noche cuenta con varias modalidades que permiten participar según la cantidad de cifras que se desee acertar y el orden en que aparecen en el resultado.



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

gana quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la cantidad de dinero que el participante decida jugar dentro de los límites establecidos.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada jugador puede seleccionar el monto de acuerdo con la modalidad elegida y las condiciones del juego.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Caribeña Noche?

Los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador para realizar el proceso de cobro.

Documentos básicos:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos necesarios para completar el trámite.

Con sus sorteos de lunes a sábado, diferentes modalidades de apuesta y la opción de la quinta balota, Caribeña Noche continúa entre los juegos de chance consultados por los apostadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.