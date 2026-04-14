Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

El sorteo Caribeña Noche se consolida como una de las alternativas más consultadas dentro del chance en Colombia, gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de juego accesible que atrae a participantes de distintos perfiles. Cada noche, los resultados oficiales captan la atención de quienes esperan acertar su número.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 14 de abril de 2026

En el sorteo realizado el martes 14 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Este sorteo se realiza todos los días del año, lo que lo convierte en una opción constante para los aficionados al chance.

El resultado oficial suele conocerse después de las 10:30 p. m., horario en el que miles de jugadores revisan si su apuesta coincide con la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

El Caribeña Noche ofrece diferentes formas de jugar, permitiendo que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.

Principales opciones de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto en el orden correcto

: acierto exacto en el orden correcto Cuatro cifras combinado: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras Tres cifras combinado: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

acierto de las dos últimas cifras en orden Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta diversidad hace que el juego resulte más dinámico, con alternativas tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren opciones con mayor probabilidad de acierto.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El costo de participación es otro de los factores que impulsa su popularidad. Los montos están diseñados para facilitar el acceso a un amplio público:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Gracias a estos rangos, los usuarios pueden participar de forma frecuente sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.



Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

La posibilidad de apostar en línea ha ampliado el alcance del Caribeña Noche, permitiendo jugar desde cualquier lugar del país. Para hacerlo de forma segura, es importante utilizar plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia.

El proceso habitual para participar incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE u otros medios electrónicos

Seleccionar el sorteo Caribeña Noche

Elegir el número y la modalidad de apuesta

Confirmar la jugada

Con este sistema, los jugadores cuentan con un entorno seguro y respaldado para realizar sus apuestas.

