Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy martes 28 de julio de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos con mayor seguimiento en Colombia, especialmente en los departamentos de la región Caribe. Consulte aquí el número ganador del sorteo realizado este martes 28 de julio de 2026.

Número ganador de Caribeña Noche del 28 de julio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo efectuado este martes 28 de julio de 2026, la combinación ganadora de Caribeña Noche fue:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado en jornada nocturna, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para obtener el premio mayor, el apostador debe acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta disponibles

Los jugadores de Caribeña Noche tienen varias opciones para participar en el sorteo, de acuerdo con la modalidad de su preferencia.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas del resultado oficial respetando el orden correcto. Combinado de cuatro cifras Esta modalidad permite ganar acertando las cuatro cifras sorteadas, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo Se obtiene el premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden. Combinado de tres cifras Entrega un premio a quienes acierten las tres últimas cifras del número ganador, sin que importe la posición en la que aparezcan. Dos cifras o pata Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número sorteado. Una cifra o uña Premia a los jugadores que acierten exclusivamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende del monto que cada participante decida invertir.



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Esta variedad permite que cada jugador seleccione tanto la modalidad como el presupuesto que mejor se ajuste a sus preferencias.



Documentos necesarios para reclamar premios

Para reclamar un premio es obligatorio cumplir con los requisitos establecidos por el operador en los puntos autorizados.

Documentación básica

Sin importar el valor del premio, el ganador deberá presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

En estos casos únicamente se exige la documentación básica requerida por el operador.



En estos casos únicamente se exige la documentación básica requerida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado en los puntos autorizados.



Además de los documentos habituales, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado en los puntos autorizados. Premios superiores a 182 UVT

Para estos premios también será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con el resto de la documentación exigida.

La incorporación de la quinta balota, junto con las diferentes modalidades de apuesta y los montos accesibles para jugar, han permitido que Caribeña Noche siga consolidándose como uno de los chances y sorteos más populares entre los jugadores colombianos.