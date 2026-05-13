Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene entre los chances más consultados en Colombia gracias a sus sorteos nocturnos y a las diferentes modalidades de apuesta que ofrece a los jugadores. Cada día, cientos de personas siguen atentos el resultado oficial con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener premios que pueden multiplicar considerablemente el dinero apostado.



Número ganador de Caribeña Noche - 13 de mayo

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 13 de mayo de 2026 fue el: XXXX. Los jugadores que participaron en el sorteo pueden revisar su tiquete y confirmar con un vendedor autorizado si resultaron favorecidos.

Los resultados oficiales del sorteo fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo Caribeña Noche se realiza:



De lunes a sábado

Hora: 10:30 p. m.

Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de finalizar la transmisión del sorteo.

Este chance se ha convertido en una de las alternativas más populares del país debido a que permite realizar apuestas desde montos bajos, facilitando la participación de más jugadores.

El sistema de juego permite elegir distintas modalidades de apuesta según la cantidad de cifras que el usuario desee acertar y el orden en el que aparezcan en el resultado oficial.



Modalidades de apuesta disponibles

Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden.

el jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: se gana acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

se gana acertando las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: la apuesta es ganadora si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

la apuesta es ganadora si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata : consiste en acertar las dos últimas cifras exactas.

: consiste en acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: se obtiene premio acertando únicamente la última cifra del sorteo.

Para ganar, las cifras apostadas deben coincidir con el resultado oficial según las reglas de cada modalidad y respetando el orden de izquierda a derecha cuando sea necesario.



Quinta balota: la novedad del Caribeña Noche

Desde 2025, el Caribeña Noche incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad especial que puede aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.



Esta modificación buscó ofrecer mayores oportunidades de ganancia y aumentar el interés de los jugadores en cada sorteo.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Caribeña Noche permite realizar apuestas con diferentes valores:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

Gracias a esta flexibilidad, el juego sigue siendo uno de los más accesibles para los aficionados al chance en Colombia.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Noche

El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Condiciones según el valor del premis