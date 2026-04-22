Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

El Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos de chance con mayor consulta en Colombia, especialmente por su disponibilidad diaria y la facilidad con la que los usuarios pueden participar. En el sorteo del martes 21 de abril de 2026, la combinación ganadora fue XXXX. Estos son los resultados:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estas cifras determinan los premios según la modalidad de juego seleccionada por cada participante.

Hora del sorteo Caribeña Noche

El chance Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que lo convierte en una opción constante para quienes siguen este tipo de juegos en Colombia.

El resultado suele publicarse después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores verifican si su apuesta coincide con la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Una de las principales fortalezas del Caribeña Noche en Colombia es la variedad de opciones de juego disponibles, que permiten ajustar la participación según el presupuesto o el nivel de riesgo.

Entre las modalidades se encuentran:

Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto en orden

: acierto exacto en orden Cuatro cifras combinado : acierto sin importar el orden

: acierto sin importar el orden Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras Tres cifras combinado: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta diversidad amplía las posibilidades de juego y mantiene el interés de los usuarios

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Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche

El valor de las apuestas es otro de los factores que favorece la participación en este sorteo:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan acceder al juego de manera frecuente.

Cómo jugar Caribeña Noche en línea de forma segura

El avance de las plataformas digitales ha permitido que el Caribeña Noche esté disponible en línea. Para participar de forma segura, es fundamental hacerlo mediante operadores autorizados por Coljuegos.

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El proceso general incluye:

Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo mediante PSE u otros medios electrónicos Selección del sorteo Caribeña Noche Elección del número y modalidad Confirmación de la apuesta

Este sistema garantiza legalidad y respaldo para los jugadores en Colombia.